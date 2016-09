Albstadt Gemeinsamkeit zählt

Albstadt-Tailfingen. Ihr inzwischen traditionsreiches Benefizturnier veranstalten die Tennisclubs in Albstadt am Samstag, 10. September. Schirmherrin Sibylle Mauthe-Mayer lädt alle Tennisfreunde aus Albstadt und Umgebung – egal ob Hobbyspieler, Turnierspieler oder Anfänger – zu dazu ein. Der Erlös dieses Turniers kommt in diesem Jahr dem Verein "Club Handicap Albstadt" zugute.