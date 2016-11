Albstadt Gemeinsam – aber auf eigenem Weg

Albstadt-Ebingen. Die Werke von Georg Philipp Telemann, Benedetto Marcello, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Josef Rheinberger und Hans Sitt stellten einige Ansprüche an die Registrierungskünste von Hans-Peter Merz. Im Largo des Konzerts in G-Dur für Bratsche und Orgel von Georg Philipp Telemann war die Orgel recht hell regis­triert, und die beiden Instrumente standen gleichberechtigt nebeneinander und wechselten einander in der Führung ab. Auch im nächsten Largo schlug jedes seinen eigenen Weg zum jubelnden Finale ein, ohne dass das Miteinander darunter litt.

Benedetto Marcello, der von 1686 bis 1739 lebte, war nebenberuflich Musiker und Komponist – dies aber offenbar mit Herzblut. Seine Sonate in F-Dur für Bratsche und Orgel bietet ersterer Gelegenheit zu singen; die Orgel fungiert eher als Begleitung. Dann leitete ein dunkel gestimmtes kurzes Largo über zum Allegro, einem Feuerwerk aus Läufen, Trillern, Sprüngen, das gleichwohl klar strukturiert war. Die Instrumente arbeiteten diese Struktur gut heraus.

Im ersten Satz aus Johann Sebastian Bachs Orgelkonzert in a-moll nach Vivaldi zog Hans-Peter Merz buchstäblich alle Register: starkes Fundament im Pedal, Kontraste durch zwei Manuale. "Bleib bei uns, Herr", sangen die Besucher; die Bratsche stimmte in der letzten Strophe in die Orgelbegleitung ein. Dazu passte das folgende Abendlied für Bratsche und Orgel von Josef Gabriel Rheinberger (1839 – 1901), denn es bezog sich genau auf dieses Werk. Hier zeigte Anna Tkatchouk, wie schön und unangestrengt eine Bratsche auch in hohen Lagen klingen kann.