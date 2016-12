Albstadt Geld für Spielgeräte

Kürzlich waren die Schwestern Nicole und Sarah Schanz wieder einmal dort zu Besuch. Mit großer Begeisterung lauschten sie den Darbietungen der Kinder vor Ort. Auch in diesem Jahr wurde ein Spendenscheck an den Verein Diasporahaus Bietenhausen – vertreten durch den Vorstand André Guzzardo, Horst Rein und Wilhelm Hailfinger – übergeben.

Die Spende in Höhe von 6000 Euro wird für die Gestaltung der Außenanlagen und Spielgeräte der Wohngruppen in Albstadt und Rottenburg am Neckar verwendet werden. Im vergangenen Jahr war die Spende für eine Neugestaltung des Musikproberaumes verwendet worden.