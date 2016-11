Albstadt Geistliche Musik am ersten Advent

Albstadt-Tailfingen. Ein geistliches Konzert geben am ersten Adventssonntag, 27. November, der katholische Kirchenchor Tailfingen und das Balinger Orchester arcademia sinfonica mit den Solisten Dietrich Schöller-Manno, Violine, Josef Blank, Oboe, und Wolfgang Ehni, Cembalo-Continuo, in der katholischen Kirche St. Elisabeth. Gesangssolisten sind Stephanie Simon, Sopran, Gunnar Schierreich, Tenor und Arthur Canguçu, Bass; die Gesamtleitung liegt in den Händen von Kirchenmusikdirektor Rudolf Hendel.