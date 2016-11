Albstadt Gehorsam gibt es wahrlich nicht geschenkt

Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung ging es für die 18 Teilnehmer zur praktischen Ausbildung auf den Hundeplatz. Das Alter der Hunde, die auf dem Vereinsgelände beim Waldheim ­vorgestellt wurden, lag zwischen sieben Monaten und drei Jahren – und damit recht niedrig. An Hunderassen waren Deutsche Schäferhunde, Malinois, Labrador und Rottweiler vertreten.

Getreu seinem Motto: "Ich schenke den Hunden nichts!" verlangte Frey den Hunden in insgesamt drei Übungseinheiten alles ab. Dabei deckte er sowohl Schwächen als auch Potenziale auf. Frey nahm sich dabei viel Zeit, um Verhalten von Hund und Hundeführer zu analysieren und praktische Tipps zu geben. So zog Vereinsvorsitzende Elke Wurzinger am Ende des Tages eine positive Bilanz der Veranstaltung. In gemütlicher Runde ließen die Teilnehmer den Tag im Vereinsheim ausklingen.