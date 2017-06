Albstadt Geheimnisvolle Plätze

Albstadt-Ebingen. Anlässlich der Aktionswochen des "Geopark Schwäbische Alb" bietet das Museum im Kräuterkasten Albstadt am Samstag, 17. Juni, ab 14 Uhr eine geführte Wanderung unter dem Motto "sagenhaft und geschichtsträchtig" an. Unter der Leitung von Jürgen Scheff, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Landesdenkmalamts Baden-Württemberg, werden bei der rund zweistündigen Exkursion geheimnisvolle Plätze auf der Alb erkundet. Treffpunkt ist der Traufgang-Parkplatz Kälberwiese in Ebingen. Von dort aus geht es in einer Rundwanderung zum vor- und frühgeschichtlichen Themenpfad auf der Kälberwiese über den keltischen Ritualplatz auf dem Schnecklesfels bis hin zur Heidensteinhöhle und zurück.