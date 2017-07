Albstadt Gegen Privatisierung von Autobahnen

Neben Diskussionen über gerechte Steuer- und Wohnbaupolitik stand auch ein Initiativantrag der Jusos Zollernalb auf der Tagesordnung: Unter der Überschrift "Autobahnen gehören in die öffentliche Hand – ohne Kompromisse" kritisierten die Jusos den Beschluss des Bundestags und Bundesrats zur Gründung einer Infrastrukturgesellschaft Verkehr.

Zwar hätten die SPD-Abgeordneten die ursprünglichen Pläne der Unionsfraktion und somit die Überführung des Autobahnnetzes in eine private Gesellschaft verhindert. Dennoch bemängelten die Jungpolitiker, dass nicht alle Formen von Privatisierungen ausgeschlossen wurden: So könnten Teilstrecken im Rahmen sogenannter Öffentlich-Privater-Partnerschaften bewirtschaftet werden. Im Klartext bedeute dies, dass der Staat die Verantwortung für Teilstrecken, ähnlich wie bei einem Miet- oder Pachtverhältnis, auf Unternehmen übertragen könne. Das Problem: In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass sich Öffentlich-Private-Partnerschaften für den Staat und damit die Bürger nur selten lohnten – ausschließlich die Unternehmen hätten durch eine hohe Rendite stets profitiert.

Juso-Kreisvorsitzende Lara Herter aus Albstadt verurteilte diese Praxis und hob bei der Einbringung des Antrags hervor: "Lasst uns ein klares Zeichen setzen: Für die Jusos steht Allgemeinwohl immer über Gewinnstreben!"