Albstadt-Ebingen (key). "Das ist das Risiko, wenn wir mit anderen ins Gespräch kommen, die eine andere Meinung haben: Nach dem Gespräch sind wir vielleicht ein anderer Mensch als zuvor." Diesen Gedankenanstoß hat Pfarrerin Marlies Haist im Abschlussgottesdienst zum Projekt "organ@school2017" in einen Bericht von ihrer kürzlichen Reise nach Nordirland verpackt, wo "die alten Geschichten manchmal regelrecht kultiviert" würden. Mauern und Zäune gebe es weiterhin in den Städten – "sie sind nur schöner anzusehen" – und in den Köpfen. Getreu dem Motto des dreitägigen Orgelsymposiums "Systeme öffnen" appellierte die Pfarrerin an die Besucher der Martinskirche, sich anderen Menschen zu öffnen. Nur dann könne sich Versöhnung ereignen.