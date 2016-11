Albstadt Gegen die Gewalt im Namen der Ehre

Das Projekt ist eine Kooperation der Frauenrechtsorganisation "Terre des Femmes", der Beratungsstelle Yasemin und der mobilen Theaterbühne "Mensch: Theater!" und wird vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg finanziert. Schon während des Stücks setzten sich die Schüler mit den Themen Gleichberechtigung, Gewalt im Namen der Ehre sowie Vorurteile auseinander und vertieften die Themen anschließend in theaterpädagogischen Workshops. Die Szenen, die alle aus dem Alltag einer geflüchteten Familie erzählten, spielte das Ensemble kurz an, um direkt danach mit den Jugendlichen darüber zu sprechen. So konnten sie in das Geschehen eingreifen und Handlungsvorschläge machen, wie eine Situation entschärft oder zu einem anderen Ende kommen könnte. "Es war toll, dass wir in das Spiel miteinbezogen wurden", freute sich ein Schüler nach der Aufführung; "interessant und gut gespielt", kommentierte eine Schülerin.

"Terre des Femmes" und die Beratungsstelle "Yasemin" informierten an einem Infostand über Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten für Jugendliche, die von Gewalt im Namen der Ehre betroffen sind, und diskutierten mit den Schülern über Tradition, Menschenrechte und die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Während der Workshops hatten die Lehrkräfte Gelegenheit zu einem Informationsgespräch.