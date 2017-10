Albstadt Gefeiert an einem geheimen und nicht ganz flachen Ort

Gelegentlich spürt auch er die Last der Jahre

Unverwüstlich? Gelegentlich, räumt Binder ein, spürt auch er die Last der Jahre. Der Umstand, dass seit dem Niedergang der heimischen Textilindustrie 95 Prozent seiner Kunden in Ausland und vielfach in Übersee sitzen, nötigt ihn dazu, an rund 120 Tagen im Jahr auf Geschäftsreise zu gehen; das steckt auch einer wie er nicht ohne weiteres weg. An einen Rückzug aus dem Geschäftsleben denkt er gleichwohl nicht – eher schon an einen Verzicht aufs Ehrenamt. Allerdings gibt es zu seinem Leidwesen keinen im WSV, der bereit wäre, seine Nachfolge anzutreten; am Donnerstag ist er erneut für eine weitere Amtszeit gewählt worden.

Finanziell und in Sachen Infrastruktur weiß er den WSV gut gerüstet für die Zukunft; was ihm Sorgen macht, ist die Personaldecke: "Wenn in einem Verein mit 750 Mitgliedern der Vorsitzende persönlich am Grill steht und Würste wendet, dann stimmt irgendetwas nicht."

Anders als die früheren runden Geburtstage feiert Siegfried Binder den 70. nicht im großen Stil – zumindest nicht sofort. Er verbringt ihn lieber an einem Ort, der geheim bleibt und von dem man nur ahnen kann, dass die Topografie nicht ganz flach ist. Mit dabei: Ehefrau Helen, Sohn Michael und nicht zuletzt Enkelin Fiona. Die hat heute auch Geburtstag – sie wird neun.