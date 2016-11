Albstadt Gedenkredner erinnern an Opfer der Gewaltherrschaft

"Gedenkt der Toten von Gewalt und Krieg, der Soldaten, die in den Weltkriegen starben", so Oberbürgermeister Klaus Konzelmann bei der Totenehrung in der Aussegnungshalle auf dem Ebinger Friedhof. Auch erinnerte er an jene Opfer, die Widerstand gegen die Gewaltherrschaft aufbrachten. Musikalisch umrahmt und mitgestaltet wurde die Feierstunde vom Konzertchor Eintracht Ebingen und dem Städtischen Orchester Albstadt. Bernd Kempfer vom Volksbund wies auf 65 Millionen Menschen hin, die sich laut Zahlen der Vereinten Nationen weltweit auf der Flucht befänden, so viele wie noch nie. Schüler seien immer weniger in der Lage, Unterschiede zu früher zu erkennen: "Der menschenverachtende Verlauf des Ersten und Zweiten Weltkriegs wird schlichtweg übergangen." Nur in Familien bestehe die Möglichkeit, Geschichte zu vermitteln

Walter Raschke vom Bund der Vertriebenen sprach ein Gebet für den Frieden. Seine Begleiterin ging auf Kriegsgräberstätten ein. Sie erwähnte die Reise einer deutschen Familie in das Urlaubsland Italien, welche dort bei Erkundungen zufällig einen Soldatenfriedhof entdeckte.

Für die Kirchen sprach der evangelische Pfarrer Walter Schwaiger. Er führte die Seligpreisung Jesu an: "Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen." Der Frieden sei alles andere als selbstverständlich. Schwaiger erinnerte an das Bibelwort in Jesaja, wo Schwerter zu Pflugscharen und Spieße zu Sicheln wurden. Am Ehrenmal erfolgte die Kranzniederlegung von Stadt, Volksbund, Landsmannschaften, Vereinen und der Reservistenkameradschaft.