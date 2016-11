Albstadt Gedächtniskünstler gibt nützliche Tipps

Tobias Bartel hält als Gedächtniskünstler seinen interaktiven Fachvortrag und geht dabei unter anderem auf Erkenntnisse der Hirnforschung und auf Beispiele der Evolutionsgeschichte ein.

Außerdem bietet er praktische Übungen mit konkreten Techniken an, die jeder im Alltag anwenden kann. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 9. November erforderlich per Fax unter 07431/10-62 5 18 oder per E-Mail: Arbeitskreis-SW-ZAK@groz-beckert.com.