Albstadt Geburtshelfer "Gotteslob"

Albstadt-Ebingen. Äußerer Anlass war damals die Veröffentlichung des neuen Gesangbuchs "Gotteslob" durch die Diözese; der eigentliche Grund ein recht einfacher: Die neue Gemeinde hatte keinen Kirchenchor und brauchte einen. Das Ensemble gedieh und entwickelte sich gut – die Umrahmung des Gottesdiensts bei den Hochfesten war im Ebinger Westen wie auch in der Filialgemeinde Bitz die Regel, und dabei wurden nicht nur Lieder aus dem "Gotteslob" gesungen, sondern auch Messen von Franz Schubert und Joseph Haydn aufgeführt. Das Chormotto: "Wir singen Gott zur Ehre, den Gläubigen zur Erbauung und den Sängern zur Freude." Auch die Geselligkeit kam zu ihrem Recht – bei Weinproben, Grillfesten oder Ausflügen nach Klösterle in Vorarlberg war der Chor stets dabei.

Er hat im Lauf von 40 Jahren einiges erlebt. Aus 40 Kehlen sang er beim Priesterjubiläum von Stadtpfarrer Gähr, 1996 feierte er das 25-jährige Dienstjubiläum des Organisten Peter Vogler – der ihn noch heute begleitet – , und im darauffolgenden Jahr brachte er Gemeindepfarrer Adolf Hüttl zu dessen 60. Geburtstag das fällige Ständchen dar. Doch auch bei säkularen Veranstaltungen zeigte er Präsenz – bei der Albstadt-Gala 2000 stand er zusammen mit dem Sängerbund Tailfingen und dem Männergesangsverein Pfeffingen auf der Bühne. In diesem Jahr wurde Frau Edeltraud Scherl zur Vorsitzenden gewählt – sie ist es noch heute.

2001 war das erste eigene Jubiläum an der Reihe: 25 Jahre Kirchenchor. Bei der Einweihung der renovierten Ebinger Festhalle war das Ensemble ebenso zu hören wie am 40. Jahrestag von Adolf Hüttls Priesterweihe oder bei der Primiz von Pfarrer Jörg Sauter. Nach 2007 wurde es etwas ruhiger um den Chor, die Mitglieder wurden älter, und ihre Zahl schrumpfte auf 17 – nolens volens beschränkte man sich auf zweistimmige Lieder. In einer außerordentlichen Sitzung wurde dann 2010 über die Zukunft des Chores entschieden und der Beschluss gefasst, in punkto Auftritte kürzer zu treten.