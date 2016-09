Albstadt Gebrauchter Tag für Albstadt

Dabei erwischten die Kicker von der Zollernalb einen "gebrauchten Tag": schon die Anreise verlief suboptimal, denn der Busfahrer steuerte zunächst das falsche Freiberg – den Stadtteil im Norden Stuttgarts – an, und so erreichten die Albstädter mit Verspätung das "richtige" Freiberg am Neckar bei Ludwigsburg.

Mit Verspätung fanden die Nullsiebener auch ins Spiel: Bereits nach drei Minuten hätte der SGV führen können, als FC-Goalie Mario Aller einen Schuss von Spetim Muzliukaj aus 18 Metern unterschätzte und das Leder an den Innenpfosten knallte und von dort im Feld landete.

Der Tabellenführer war von Beginn an die dominierende Mannschaft, während Albstadt noch überhaupt nicht richtig auf dem Platz war. So wie in der 14. Minute, als nach einem Eckball Sebastian Bortel blank im Fünfmeterraum stand und zur 1:0-Führung der Hausherren einschoss. Damit aber nicht genug; nur fünf Minuten später donnerte Muzliukaj einen Freistoß zunächst in die Albstädter Mauer. Der Ball landete wieder beim Freiberger Torjäger, und diesmal knallte er ihn zum 2:0 in den Winkel.