Albstadt Gasthaus "Schwane" schließt im Juni

Zehn Jahre lang war Mark Schmid "Schwanenwirt" – der gelernte Wirtschaftsingenieur war seinerzeit aus München nach Ebingen heimgekehrt und hatte den Betrieb übernommen, den sein schwer erkrankter Vater nicht länger zu führen vermochte. Werner Schmid hat das Ende nicht mehr erlebt; vor drei Jahren ist er 68-jährig gestorben.

Sein Sohn stand nun angesichts des beträchtlichen Sanierungsbedarfs vor der Wahl, sich mit – naturgemäß unsicherer – wirtschaftlicher Per­spektive auf Jahrzehnte zu verschulden oder einen Schlussstrich zu ziehen und wieder in seinen früheren Beruf zurückzukehren. Er hat sich schweren Herzens für die zweite Option entschieden. Seine Mutter Bente Schmid setzt sich zur Ruhe; Beikoch und Küchenhilfe suchen einen neuen Dienstherrn. Für Ebingen bedeutet das, dass eine weitere Traditionsgaststätte mit deutscher Küche verschwindet – einen Nachfolger sucht Mark Schmid momentan nicht, denn das Problem des Sanierungsbedarfs bliebe ja auch im Falle einer Verpachtung bestehen. Was aus dem Haus wird, lässt er offen.

So oder so, mit Gaststube und Nebenzimmern der "Schwane" verliert Ebingen ein Ambiente, das problemlos als Außenstelle des Heimatmuseums hätte firmieren können. Auf der Empore im Nordzimmer thront – noch – der mächtige Kessel, in dem einst Schnaps gebrannt wurde, die Leinensäcke an der Wand stellen ein "Who ist who" der längst erloschenen Ebinger Brautradition dar –­Hipp, Boss, Leibfritz und natürlich Schmid lauten die Namen. Das kostbarste Stück hängt hinter Glas an der Kellertür: Der Rupfensack mit der Aufschrift "JHS, Schwanenwirth in Ebingen, 1797" war vor Jahren auf einem norddeutschen Dachboden aufgetaucht; nach dem Kauf entdeckte Werner Schmid, dass alte russische Rubel eingenäht waren. Vermutlich hatte ein napoleonischer Soldat den Sack 1812 auf dem Russlandfeldzug als Kopfkissen und Bargeldtresor verwendet.