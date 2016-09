Albstadt Ganztags nicht optimal aufgestellt

Im Bereich der Regel- und Halbtagsbetreuung bereitet das der Gemeinde keine Probleme – dass der Bedarf seit 2012 nicht mehr erkundet wurde, liegt nicht zuletzt daran, dass es immer genug freie Kindergartenplätze gab. Auch jetzt steht einem Angebot von 225 Regelbetreuungsplätzen lediglich eine Nachfrage in Höhe von 192 Plätzen gegenüber, die sich bis August 2017 allenfalls um geschätzt sechs Plätze erhöhen wird.

Doch bei den Ganztagsbetreuungsplätzen stehen die Dinge etwas anders. Hier zieht die Nachfrage derzeit spürbar an: Für das laufende Kindergartenjahr wünschen sich 28 Prozent der Meßstetter Eltern von drei- bis sechsjährigen Kindern Ganztagsbetreuung, für das Kindergartenjahr 2017/18 sogar 30 Prozent. Im Kleinkindbereich, also bei den Kindern zwischen einem und drei Jahren, sind es immerhin noch neun Prozent, und zwar in beiden Kindergartenjahren.

Was bedeutet, dass die Kapazitäten knapp werden. Einem Angebot von 20 Ganztagskrippenplätzen steht in diesem Kindergartenjahr die Bedarfszahl 15 gegenüber – allerdings hat es gerade erst begonnen, und im Lauf der kommenden Monate werden weitere Kinder Geburtstag haben; für den August 2017 hat die Gemeindeverwaltung einen Bedarf von 19 Krippenplätzen errechnet. Das wäre fast eine Punktlandung – und könnte ein Jahre später bereits zu wenig sein.

Noch heikler erscheint die Situation, wenn man die älteren Kinder mit berücksichtigt: 110 Ganztagsplätze sind im Angebot, auf 99 beläuft sich der Bedarf im September 2016 – im August 2017 werden es nach der Prognose 116 sein, sechs mehr, als es Plätze gibt. Diese sechs kann man nicht einfach wegschicken; sie haben schließlich einen Rechtsanspruch auf die von ihren Eltern gewünschte Betreuung.

In Tieringen geht es besonders eng zu

Besonders eng geht es, sowohl zahlenmäßig als auch räumlich, in Tieringen zu – hier stellt die Stadtverwaltung den Vorschlag einer baulichen Erweiterung zur Debatte. In anderen Kindergärten gibt es Ausweichmöglichkeiten. Im Bueloch hat man dem Bedarf nach mehr Ganztagsbetreuung durch die Umwandlung einer Krippen- in eine Ganztagesgruppe Rechnung getragen – mit der Konsequenz, dass jetzt nur noch 20 statt ursprünglich geplanter 30 Krippenplätze zur Verfügung stehen. Was eventuell zu wenig sein könnte.

Unter diesen Umständen waren sich Verwaltungsspitze und Gemeinderäte gestern einig, dass etwas passieren muss. "Wir müssen dran bleiben", erklärte Elke Beuttler (CDU). Was "dranbleiben" konkret bedeuten könnte, blieb gestern allerdings noch offen: Die Prüfung von Handlungsoptionen, sei es die Umwandlung von Regel- in Ganztagsgruppen oder Um- und Ausbaumaßnahmen, stand ausdrücklich nicht auf der Agenda des Gemeinderats. Sie soll im Zuge der anstehenden Haushaltsberatungen erfolgen.