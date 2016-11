Albstadt Ganz und gar nicht von schlechten Eltern

Undine ist im Falkenhainer Feld in Berlin-Spandau, einem Viertel, das üblicherweise als Problembezirk bezeichnet wird, aufgewachsen. Ihre Mutter, eine gelernte Krankenschwester, die den Beruf wegen physischer Beschwerden nicht ausüben konnte, war schwanger geworden, während sie versuchte, auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachzumachen. Der Partner war mit der Betreuung des Kindes überfordert, Oma und Opa gab es nicht, also brach die junge Mutter die Schule ab. Einen Halbtagesjob konnte sie trotz aller Anstrengungen nicht finden; also blieb sie zu Hause und kümmerte sich um die Tochter. Es folgten Ein-Euro-Jobs und Hartz IV.

Was ist Armut? Für Undine Zimmer bedeutet sie, an die Verwirklichung seiner Träume noch nicht einmal denken zu können – "Chancen brauchen Mut und meistens ein bisschen Geld" – und immer außen vor zu bleiben, nie seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Sie hat einige Gegenstände ins Marienheim mitgebracht, an denen sie illustriert, was das bedeutet: Der grüne Plastikfrosch steht für ihren ersten Fasching – und alle folgenden. Da war keiner, den sie nicht als katastrophal empfunden hätte: Die anderen Mädchen im Kindergarten kamen als Prinzessinnen mit rosa Kleidchen und Krone, Undine hatte nichts zum Verkleiden. Eine Erzieherin schminkte sie, aber die Schminke verlief; die Tränen waren daran schuld.

Oder die Capri-Sonnen-Packung: Andere Mütter gaben sie ihren Kindern mit und verschenkten sie – ihre Mutter konnte das nicht. "Es ist ein Unterschied, ob man etwas bewusst nicht kauft oder nicht kaufen kann." Müsliriegel bekam Undine Zimmer auch nicht mit in die Schule – es ging nun mal nicht.