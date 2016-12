Albstadt Ganz schön schwierig: Nägel müssen sitzen

An diesem Nachmittag durften die Zweitklässler mit Helmut Posselt ihre ersten Erfahrungen mit dem Hammer machen. Wie sehen die Schritte aus, wenn die Teilnehmer ein Labyrinth aus Nägeln auf einem Holzbrett herstellen wollen? In einem intensiven Gespräch wurden die Möglichkeiten der Vorgehensweise diskutiert und dann eine gemeinsame Strategie beschlossen. Damit die Kugel nicht den Weg verlässt, dürfen die Zwischenräume einen Zentimeter nicht überschreiten. Wie jeder beim Abmessen vorgeht, blieb freie Entscheidung.

Alle Schüler beenden schließlich ihr Werk erfolgreich

Einige Kinder taten sich am Anfang schwer, die Löcher vorzustanzen, aber sie lernten schnell: Wie schaffe ich es den Nagel gerade rein zuschlagen? Wie tief muss er ins Holz? Alle Nägel sollen gleichmäßig in einer Reihe stehen. Wo darf ich keine Nägel rein hämmern? Es gab viel zu überlegen. Einigen Schülern ging es recht gut von der Hand. Andere schwitzten, weil es nicht so klappen wollte. Erfolgreich hatten alle Kinder ihr Werk schließlich beendet.