Albstadt Ganz junge Fans fiebern mit

Albstadt-Ebingen. Richtig in Fahrt gekommen ist das Publikum beim Bordfest zum 60. des Shanty-Chors und hat am Samstagabend fleißig mitgesungen und geschunkelt. Unterteilt war das Fest in drei 20-Jahres-Epochen, und die Seemänner zeigten sich von ihrer emanzipierten Seite, denn Akkordeonspielerin Isolde Weiss war optischer Mittelpunkt des Ensembles.

Auch ein befreundeter Shanty-Chor der Marinekameradschaft Babenberg-Traisental aus Österreich mit ihrem Obmann Herwig Haböck hatte sich in der sehr gut besuchten Festhalle eingefunden, ebenso wie der Erste Bürgermeister Anton Reger, der – wie er verriet – genau so alt ist wie der Chor.

Reger hob die überregionale Außenwirkung des Chors hervor und fügte schmunzelnd hinzu: "Schade, dass die Schmiecha nicht schiffbar ist."