Albstadt Gänsehaut können sie schon

Albstadt-Ebingen. Den Auftakt machte das Kinderensemble "canto allegro" mit "Little Hollywood" von "Alle Farben". In dem Lied geht es ums Glücklichsein, und fröhlich-gefällig hörte sich auch die Version der Musikschüler an, zu der Emily Diebold, Mahfam und Melina Kazemi, Laetitia Knosp, Philipp Kuhn, Jolene Rabea Müller und Laura Scharlach die passende Show lieferten. Kontrastprogramm dazu war das zweite Lied, Lina Malys "Wachsen", interpretiert von Sängerin Emily Diebold, Pianist Jan Luka Diebold und Schlagzeuger Finn Schlagenhauf – es wirkte eher nachdenklich, bot die Gelegenheit, eine Auszeit von der Hektik des Alltags zu nehmen.

Als Solistin trat anschließend Melina Kazemi auf – wer sie von früheren Auftritten kannte, war gespannt – wie würde sie "Scars to Your Beautiful" bewältigen, den Titel, mit dem die kanadische Sängerin Alessia Caras in über 15 europäischen Ländern die Single-Charts gestürmt hat? Melinas Stimme ist noch die eines Kindes und trotzdem immer wieder zum Staunen – auch dieser Auftritt war einer mit Gänsehautmomenten, so intensiv, raumfüllend, klangschön und mit einem tiefen Gefühl für Ruhe in der musikalischen Bewegung sang sie den Titel.

Bis zur Pause gab ein Interpret dem anderen das Mikrofon in die Hand – mit Ausnahme von Chiara Leonie Alber, die zur Klavierbegleitung von Carla Maag sang, traten sie alle als Solisten ins Rampenlicht: Philipp Kuhn mit "Adrenalin" von "Apollo 3", Moritz von Loos mit Alan Walkers "Alone" und Bettina Letsch mit einer emotionalen und anrührenden Version von Christina Stürmers "Seite an Seite".