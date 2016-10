Albstadt Für seine Zeit hochmodern und stilbildend

Georg Philipp Telemann ist einer der berühmtesten deutschen Barockkomponisten. Dank seines Einfallsreichtums galten seine Tonschöpfungen seinerzeit als modern, wirkten dementsprechend stilbildend und fanden weite Verbreitung. Telemans "Methodische Sonaten" – die G-Dur Sonate bildete den farbenreichen Auftakt des Konzertes – sind bis heute eine klingende Verzierungslehre, an der kein Studiengang vorbeiführt, und in seinen zwölf Fantasien für Querflöte, eines der frühen Hauptwerke des Barock für dieses Instrument, hat Telemann auf damals neuartige Weise melodische und harmonische Elemente in einer Stimme vereint.

Das Publikum in Laufen kam im zweiten Programmpunkt in den Genuss zweier dieser tänzerisch beschwingten Stücke, beide als Solo virtuos gespielt. Zwischen den Darbietungen der in immer wieder anderen Kombinationen musizierenden Instrumentalisten trat der Kirchenchor auf – aus diesem steten Wechsel gewann das gut aufgebaute Programm seine Spannung. Ob "Singet dem Herrn ein neues Lied" von Heinrich Schütz oder "Wer nur den lieben Gott lässt walten" und "Nun ruhen alle Wälder" aus der Feder von Johann Sebastian Bach: Stets luden die Vorträge der Sänger zur inneren Einkehr ein.

Barocke Instrumentalmusik indes ist wie ein funkelndes Klangfarbenspiel. Sie verströmt Charme und emotionale Intensität: Wenn sich in der finalen Triosonate in F-Dur das kapriziöse Singen der Flöte und das erhaben-tiefe Näseln des Fagotts mit dem silbrigen, ebenmäßigen Klang des Cembalos mischte, dann entstand daraus ein musikalisches Gesamtbild voller klangsinnlicher Vitalität.