Albstadt "Für junge Leute nach der Schule genau die richtige Erfahrung"

"Für alle jungen Leute, die nach der Schule noch nicht wissen, was sie machen sollen, ist das genau die richtige Erfahrung", sagt Haußer. In einer 38-Stunden-Woche leitet er Fußball-AGs in drei Schulen und trainierte die F-Jugend und die Bambini. Neben seiner Tätigkeit auf dem Platz hat er außerdem noch einiges in seinem Büro im Albstadion zu erledigen. Beispielsweise verwaltet er die Kaderlisten der Jugendmannschaften, gestaltete Flyer und organisiert Jugendturniere.

Sieben Wochen während seines Bundesfreiwilligen-Jahres verbringt David Haußer bei Fortbildungen, Schulungen und Trainerseminaren.

Auf Seminaren vom Landessportverband Baden Württemberg in der Landessportschule in Tailfingen lernte Haußer, wie man mit Kindern umgeht, man Elterngespräche richtig führt und welche Übungen und Spiele am besten für Kinder in der jeweiligen Sportart geeignet sind. Des Weiteren hatte er die Gelegenheit, kostenfrei eine Trainerlizenz zu erwerben. "Es ist eine tolle Sache für junge Leute, die sich für Sport, egal welcher Art, interessieren", konstatiert der 19-Jährige. Für seinen Bundesfreiwilligendienst bekommt Haußer 300 Euro plus Fahrgeld.