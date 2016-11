Albstadt Für eine Diva doch viel zu nett

Am Samstag war die Freude der gebürtigen Ebingerin, im Saal so viele Bekannte zu entdecken, deutlich zu spüren. Sie mischte sich unter die Besucher, schüttelte Hände, ein fröhliches Hallo hier, eine nette Umarmung dort.

Etliche Albstädter mehr waren auf der Bühne mit von der Partie: als versierte Musiker. Die Formation, vor fünf Jahren als erste Bigband eines Freien Radiosenders gegründet, ist nicht zuletzt das Werk eines weiteren Sohns der Stadt: von Lothar Landenberger. Viel Albstadt-Power also auf der Bühne.

Doch bei aller Wiedersehensfreude kam der Spaß an der Musik nicht zu kurz. Dafür sorgte auch ein weiterer Stargast – der Saxofonist Thorsten Skringer, unprätentiös in T-Shirt und weißen Turnschuhen zum dunklen Anzug. Vielen Besucher dürfte Skringer nicht nur durch seine Auftritte mit Till Brönner, Herbert Grönemeyer und Xavier Naidoo bekannt sein, sondern vor allem durch sein Fernseh-Engagement: Der Saxofonist hat fast 1000 TV-Auftritte in Stefan Raabs Show "TV Total" bestritten, und zwar als festes Mitglied der Showband "Heavytones" – fürwahr ein Profi durch und durch.

Perfektion für Freunde der gepflegten Abendunterhaltung

Die Thalia-Besucher hielten den Atem an. Wow! Was für ein unglaublicher Solist, was für ein Tempo, was für eine Perfektion! Die "Freunde der gepflegten Abendunterhaltung", so hatte Lothar Lan­denberger die Gäste mit vergnügtem Augenzwinkern begrüßt, kamen voll auf ihre Kosten. Kein Wunder, dass so viele passionierte Musiker darunter zu finden waren.

Es war ein Abend zum Mitwippen, zum Schnipsen, zum sich Fallen-lassen, aber auch zum aufmerksamen Staunen darüber, wie vielfältig, gewaltig, ja pompös Bigband-Musik sein kann. Jazz, Latin, Pop, Swing und sogar die "Rolling Stones" – beispielsweise ihr Rockkracher "Paint in Black" – funktionieren als Bigband-Arrangement. Oder das zarte "Time after Time" der 1980-er-Jahre-Ikone Cindy Lauper, der Song mit der sacht, aber unablässig tickenden Uhr.

Eine besondere Liebeserklärung schloss den Abend – und zwar für das Tailfinger Thalia. Dessen Zukunft steht bekanntlich zur Diskussion, sehr zum Leidwesen vieler Kulturfreunde. "Ich kenne keinen Saal, in dem ich so gerne mit der Bigband auftrete wie im Thalia", rief Lothar Landenberger den Gästen zu – und erntete tosenden Beifall.