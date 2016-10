Albstadt Für bessere Lebensqualität

Albstadt-Ebingen. In den Reihen der zahlreichen Besucher, darunter Vertreter der Gesundheitskassen, war auch Werner Stauß. Vor einem Vierteljahrhundert gründete er aus der Not heraus im Tailfinger Bahnhof die Tinnitus-Selbsthilfegruppe. Für ihn gab es eine Ehrung durch Gruppenleiterin Irmgard Decker. Das Ziel der Gruppenarbeit sei "dazu beizutragen, dass ihr Leben wieder lebenswert ist". Aus Sicht von Albstadts Oberbürgermeister Klaus Konzelmann passe das Zitat "geteiltes Leid ist halbes Leid" zu der Arbeit der Selbsthilfegruppe. Dort tauschten sich Gleichgesinnte aus und gingen Probleme gemeinsam an. Irmgard Decker freute sich über den Jubiläumsscheck des Oberbürgermeisters.

Michael Bergmann, Geschäftsführer der Deutschen Tinnitus-Liga aus Wuppertal, bezeichnete in seinem Grußwort diese Liga als weltweit größte. Es gelte, die Arbeit der Selbsthilfegruppe Albstadt besonders zu schätzen, die vielen Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehe. "Ihre vieljährige Arbeit war stets hingebungsvoll." Auch er hatte als Dank und Anerkennung ein Präsent dabei. Katrin Reimann, Oberärztin der Universitäts-Hals-Nasen-Ohren-Klinik Tübingen, stellte ihren Vortrag unter das Motto "Ursachen und moderne Therapie des Tinnitus". Halte dieser über drei Monate an, spreche man vom chronischen Tinnitus. Mehr als drei Millionen Menschen seien in Deutschland betroffen. Vielfach könne keine Ursache dafür gefunden werden, es handele sich um ein riesenweites Spektrum.

Ihr klares Fazit nach Ausführungen zu Entstehung und Therapie: "Es gibt keine Möglichkeit, den Schalter einfach umzulegen und den Tinnitus auszuschalten." Volker Kratzsch, ärztlicher Direktor der Helios-Klinik in Bad Grönenbach, zitierte Albert Schweitzer: "In jedem Patienten steckt sein eigener Arzt." Werde bei Patienten eine Ursache gefunden, was selten der Fall sei, sei dies der Königsweg. Als wichtigen Punkt bezeichnete er die Verhaltensmedizin mit dem Ziel, zu erlernen, mit dem chronischen Tinnitus umzugehen, "um im Alltag eine Verbesserung der Lebensqualität zurück zu gewinnen".