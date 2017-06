Was 2016 anlässlich des 50. Jubiläums des FSC Borussia Ochsen stattfand, verlangte nach einer Wiederholung: das Fußballspiel des FSC gegen eine Auswahl der Onstmettinger Vereine auf dem Sportgelände Zaiseln. Dank Karl-Heinz Krestel gingen die Vereine mit einer 0:1 Führung in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit erzielte Michael Grzesch die 0:2 Führung. Kurz darauf bot sich Tim Eisele eine tolle Torchance, die er sofort nutze, und zum verdienten Ausgleich schoss Steffen Brausam das Tor für die Borussia Ochsen. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff brachte Ralf Leber die Ochsen noch zur 3:2 Führung, was gleichzeitig der Endstand war. Für das faire Spiel, dankten die Veranstalter allen Spielern dem Schiedsrichter Günter Wagner und den vielen Zuschauern, ehe der Tag bei einer gemütlichen Hockete mit Bewirtung des FCO ausklang. Foto: Heidemann