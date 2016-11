Die Fröschegruppe der Kita Leo in Truchtelfingen beteiligt sich in diesem Jahr an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Der ursprüngliche Plan war gewesen, einen Karton für ein Mädchen im Alter von fünf bis neun Jahren zu füllen, doch am Ende waren – auch dank der Hilfe der Eltern – drei Schuhkartons randvoll. Natürlich übergaben die Kinder sie persönlich – im Leiterwagen transportierten sie sie zur Abgabestelle in Truchtelfingen. Foto: Pokorny