Albstadt Frische Musik gegen die Hitzewelle

Albstadt-Ebingen. Ihre Songs heißen "Piff Paff Puff", "Smash the Mash" und "Freak of Nature" – oder einfach nur: "Untitled" mit einem "How does it feel?" in Klammern. Gute Frage: Wie fühlt es sich an, wenn "The Heavytones" ein Konzert spielen, die man sonst immer nur kurz hörte in Stefan Raabs Kult-Show "TV Total", die aber sogar schon mehrfach beim Eurovision Song Contest für die guten Töne gesorgt haben? Toll fühlte es sich an am Freitagabend für Hunderte von Zuhörern beim "Albstadt City Open Air" in der Marktstraße, wo sogar noch die Cafés rings umher Logenplätze boten – zumindest für Zu-Hörer.

Wer auch sehen wollte, war auf der zur Vip-Lounge umfunktionierten Rathaustreppe bestens bedient – und natürlich auch sonst: In der Ebinger City macht die Steigung das Parkett. Und die Heavytones sorgten dafür, dass dort auch ausgelassen getanzt wurde, zu ihrer funkig-groovigen Musik, die so richtig Spaß machte.

Ganz anders und doch genau so gut: "Cocker Inspiration" um den fantastischen Sänger Mario "Juice" Maucher, die als Sandwich-Band im Mittelteil das Publikum faszinierten. Denn mit seiner Stimme und seiner Gestik, Körperhaltung und seinem Drive ließ Maucher den großen Joe Cocker akustisch und optisch wieder auferstehen – und das Original nicht vermissen. "Da bekomme ich richtig Gänsehaut", schwärmte ein Zuhörer, der Cocker schon live gesehen hat und bei seinen großen Hits wie "When the Night Comes", "You can leave Your Hat on" und "N’Oubliez Jamais" ebenso mitrockte und mitsang, wie der Rest des Publikums. Dass angesichts der hochsommerlichen Atmosphäre "Summer in the City" nicht fehlen durfte: selbstredend.