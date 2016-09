Albstadt Freiwillige gesucht

Albstadt-Laufen. Seit 40 Jahren pflegen die Mitglieder der Ortsgruppe Laufen des Schwäbischen Albvereins die 30 Ar großen Dobelwiesen, die seit 1980 als Naturschutzgebiet ausgewiesen sind. Der nächste Pflegeeinsatz steht am Freitag, 30. September, an – ab 13 Uhr will der Albverein die Mahd von der Freifläche räumen; die Helfer treffen sich um 12.30 Uhr vor Ort.