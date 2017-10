Mit einer Spende in Höhe von 180 Euro unterstützt die ökumenische Frauengruppe in Meßstetten den Tafelladen in Ebingen – sie hat den Betrag in einem Sonntagsgottesdienst gesammelt. Den symbolischen Scheck nahm Andres Budisk, Leiter des Fachbereichs soziale Projekte der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau, entgegen – und dazu noch einen Geschenkkorb. Foto: Privat