Albstadt Franco Parisi hat als Pionier Italien nach Ebingen gebracht

An der Pizza Margherita seines Sohnes konnte er sich kaum sattessen

Dass sein Sohn Roberto, 1964 geboren, 1980 mit in den Familienbetrieb einstieg und die Regie in der Küche übernahm, war für Franco Parisi das vielleicht schönste Geschenk seines Lebens – nicht nur, weil er sich an der Pizza Margherita seines Sohnes nicht sattessen konnte. Ebenso wichtig war ihm, dass die Frau an seiner Seite zum Team gehörte: Seit 1983 verband Franco Parisi und Erika Huber nicht nur Liebe, sondern auch eine starke Freundschaft. "Ich weiß nicht, ob es auf der Welt nochmal so einen verlässlichen Menschen gibt, wie ihn", sagt Erika Huber. "Man konnte sich immer hundertprozentig auf ihn verlassen, immer war er um andere besorgt, hat vielen geholfen."

In den vergangenen Jahren freilich kehrte sich das zuweilen um. Zwar arbeitete Franco Parisi, der sein Ristorante zum Jahrtausendwechsel an seinen Sohn übergeben hatte, bis vor wenigen Jahren noch mit, war Mittelpunkt und Unterhalter. In den vergangenen Jahren jedoch machte ihm seine Gesundheit zunehmend zu schaffen, und so wurde vor allem Erika Huber zur wichtigen Stütze im Alltag Parisis. Immer wieder jedoch erholte er sich auch und nutzte gute Tage gerne, um bei Festen mit Freunden dabei zu sein. "Er war es, der uns belohnt hat", betont seine Lebensgefährtin, die ihn bis zuletzt gepflegt hat und sich – ebenso wie Roberto Parisi – das beliebte Lokal noch gar nicht ohne seinen Gründer vorstellen kann.

Die Trauerfeier für Franco Parisi findet am Mittwoch, 2. November, auf dem Ebinger Friedhof statt. Sie beginnt um 13 Uhr.