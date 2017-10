Albstadt Foto wird zum Buch

In Tailfingen angekommen, wurden sie von Markus und Stefanie Conzelmann in Empfang genommen. Zuerst wurden sie fotografiert; anschließend durften sie die Büros besichtigen, und dann ging es in die Druckvorstufe, wo die Kinder mitverfolgten, wie aus dem Begrüßungsfoto ein so genannter Plot entstand – aus diesem wurden danach Druckplatten hergestellt. Weiter ging es in die Produktion, in der ein Malbuch gedruckt wurde – und ein Poster. Wovon? Natürlich vom Gruppenbild.

In der Weiterverarbeitung verfolgten die Kinder dann noch die Fertigstellung des Malbuches; nach der Besichtigung durfte jedes ein Exemplar mitnehmen – und vom Poster auch. Vor der Heimfahrt nach Onstmettingen gab es noch eine kleine Stärkung.