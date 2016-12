Albstadt Formulare bringen auf Gedanken

Albstadt-Ebingen. Es ist schon eine Belastung, dieses Formular zur Steuererklärung. Stefan Waghubinger arbeitet seit einem Monat daran, hat aber noch nicht mal angefangen. Warum, wird schnell klar. Wie soll er arbeiten, wenn er keinen Kaffee hat, weil sein Wasserkocher nicht funktioniert? Da muss er sich doch Gedanken machen über Strom an sich, über heißes Badewasser früher und heute, über Todeskandidaten, die sich vor dem Gang zum elektrischen Stuhl anstelle einer Henkersmahlzeit lieber ein Steuerformular wünschen sollten, damit sie dem Ausfüllen dieses Papiers erleichtert das Sterben vorziehen können.

Gedankensprünge – aber sie haben die Logik auf ihrer Seite. Bei jedem Stichwort hält Waghubinger inne, überlegt. Bei "Geburtsdatum" denkt er an früher, an die gestrickte Jacke, in der er als Kind wie Biene Maja aussah, obwohl er doch Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise gleichen wollte, an den Nebensitzer in der Schule, von dem er abschreiben konnte, an die Haltbarkeitsdauer von Menschen und Geräten. Dabei spart er nicht mit Kritik, die spöttisch, beiläufig und scheinbar harmlos einherkommt. Die Oma darf nicht aus ihrem reichen Erfahrungsbericht erzählen, dafür schreiben heute schon 20-Jährige ihre Biografie. Oder die Wortspiele: Die Bild-Zeitung, die beim Anheizen des alten Badeofens als Fidibus dient, wird zum Brandbeschleuniger, die Joggerin steht nach dem Lauf auf der Waage und "wiegt sich in falschen Hoffnungen".

Und immer wieder existenzielle Fragen: "Wer bin ich, was ist Wertvolles in mir – und was in meinem Rollkoffer?" Auch ein Telefongespräch mit dem lieben Gott liefert keine befriedigenden Antworten. "Mein Kopf ist voll, aber nichts Brauchbares dabei", beklagt er sich. Dem konnten die Gäste im voll besetzten Kräuterkasten nicht zustimmen. Wie ihr Applaus am Schluss zeigte, fanden sie, dass Stefan Waghubinger jede Menge Brauchbares in seinem Kopf hat.