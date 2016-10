Albstadt Folgen Freiheit oder Knechtschaft?

Albstadt-Tailfingen. Gesprächspartner der Diskussion, zu welcher der Kreisverband der Grünen eingeladen hatte, waren Sven Giegold, der finanz- und wirtschafts-politische Sprecher der Grünen im EU-Parament, und Martin Fahling, Bereichsleiter International bei der IHK Reutlingen und Mitglied des DIHK-Arbeitskreises Handelspolitik; es moderierte Ulrich Kohaupt von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Giegold ist selbst in die TTIP- Verhandlungen eingebunden und bekannte, das er keineswegs ein Gegner des Freihandels sei – der Handelsaustausch, wie man ihn bisher gekannt habe, sei ein Garant für Frieden und Arbeit gewesen.

Doch wenn die Märkte global geöffnet würden, ohne dass es global verbindliche Regeln etwa im Hinblick auf soziale Rahmenbedingungen gebe und gleiche Voraussetzungen für alle gelten, werde die Sache problematisch. Beispiele: Freier Handel mit landwirtschaftlichen Gütern führt laut Giegold zu Verarmung und Landflucht, wenn die afrikanischen Bauern mit einer subventionierten und industriellen europäischen Agrarproduktion konkurrieren sollen. Die EU habe bilaterale Handelsabkommen mit den afrikanischen Staaten abgeschlossen, die diese praktisch nötigten, europäische Produkte zu importieren, obwohl dies den eigenen Erzeugern das Genick bricht. "Derartig unfaire Handelsbedingungen sind gegen alle Grundsätze der Sozialethik."

Von den transatlantischen Freihandelsabkommen erwartet sich Giegold eine Verschärfung dieser Problematik. Gerade wenn Standards derart unterschiedlich seien, müsse die Politik das Primat vor der Ökonomie behalten und gewährleistet sein, dass die Demokratie nicht unter die Räder komme und die Rechtspflege nicht zur Privatveranstaltung verkomme. Was ihm vorschwebe, so Giegold, sei ein internationaler Handelsgerichtshof, was er erlebe, seien Absprachen in Hinterzimmern. "Derzeit sind die TTIP-Verhandlungen nur mit einem Glas Rotwein gut zu ertragen."