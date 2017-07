Albstadt Flüchtlinge machen ganz flink Fahrräder flott

Albstadt. Schüler der Wilhelm-Hauff-Schule Tailfingen und der Walther-Groz-Schule in Ebingen haben an drei Nachmittagen 23 Fahrräder aufgebaut, haben die Beleuchtung, die Bremsen und Schaltungen getestet. Die Fahrräder waren den beiden VABO-Klassen – das Kürzel steht für Vorbereitung auf Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse – der Walther-Groz-Schule von einem Balinger Sportgeschäft in Kooperation mit einer Albstädter Firma gespendet worden. Das Ziel: die Integration der Flüchtlinge durch Lerngänge und Klassenausflüge zu verbessern und ihnen Erfahrungsräume zu erschließen, zu denen sie sonst keinen Zugang haben.