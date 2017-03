Albstadt Flucht in den Osten

Es spielt im Jahr 1988, also vor dem Mauerfall, und handelt von einer Flucht über die innerdeutsche Grenze. Allerdings einer von West nach Ost: Nach dem Tod ihrer Mutter Rita weigert sich die 13-jährige Lilly aus Hamburg, in eine Pflegefamilie und ins Internat zu gehen. Sie will stattdessen nach Jena zu ihrer Tante Lena, die sie bei der Beerdigung kennengelernt und sofort ins Herz geschlossen hat. Es gelingt ihr, über Berlin in die DDR einzureisen. Zu Weihnachten steht sie – natürlich völlig unerwartet – vor Lenas Tür und bekundet die Absicht, bei ihr zu bleiben.

Die Begeisterung der Thüringer Verwandtschaft hält sich allerdings stark in Grenzen. Vor allem Lenas Tochter Katrin möchte mit der Cousine aus dem Westen nichts zu tun haben.

Die Vorstellung im Bergcafé beginnt um 19 Uhr. Das Café ist klein; Karten können unter der Telefonnummer 07435/365 reserviert werden.