Albstadt Floriansjünger sind neun Mal bei Tisch

Die nächste in der Reihe ist die Abteilung Margrethausen am Samstag, 21. Januar, ab 18 Uhr im Schützenhaus Margrethausen. Die Abteilung Onstmettingen folgt am Freitag, 27. Januar, ab 19 Uhr im Schützenhaus Onstmettingen.

Die Abteilung Laufen trifft sich am Samstag, 11. Februar, 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus Laufen, die Abteilung Lautlingen am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr im Feuerwehrhaus Lautlingen.

Die Abteilung Burgfelden kommt am Samstag, 18. Februar, ab 19 Uhr im Landhaus Post zusammen, die Abteilung Pfeffingen am Freitag, 3. März, ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus Pfeffingen und die Abteilung Tailfingen am Freitag, 3. März, ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus Tailfingen.