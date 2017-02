Albstadt Fliegen – ganz ohne Flugzeug

Albstadt-Lautlingen. Sein neues Buch "Das Leben und Sterben der Flugzeuge" hat der Bestseller-Autor und Wahl-Stuttgarter in der Reihe "Literatur im Schloss", genauer: im Stauffenberg-Schloss, vorgestellt. Die auffällige, floral anmutende Illustration auf dem Buchdeckel stammt vom Autor selbst – Heinrich Steinfest, geboren in Australien, aufgewachsen in Wien, ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Maler.

Sein knapp 600-seitiges Werk "Das Leben und Sterben der Flugzeuge" hat er mit der feinsinnigen Ironie eines Denkers und Philosophen und dem überquellenden Erfindungsgeist eines Zauberlehrlings geschrieben.

Die vor keiner Aberwitzigkeit zurückweichende Erzählweise Steinfests setzt zunächst zwar ein Fragezeichen nach dem anderen ins Gesicht des Lesers und Hörers, doch von dem Moment an, da dieser aufhört, verstehen und durchschauen zu wollen, und sich einfach auf den Text einlässt, gewinnt das am ehesten dem "Magischen Realismus" zuzuordnende Buch schlagartig an Höhe.