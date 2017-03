Albstadt Flick-flack schlagen ist erlaubt

Cherry Gehring, Mitglied von "Pur" und einst Gründungshelfer der Südlich-Band beschenkte das Publikum mit seiner wunderbaren, vielseitigen Stimme, mit der er Soli wie "Lovely Day" und Duette mit Annette Kienzle, etwa "I fall to Pieces" interpretierte. Ihre sanfte und doch kräftige Stimme duften die Zuhörer bei Soli wie "Have You ever seen the Rain" und "Stairway to Heaven" genießen. Einen Höhepunkt setzte Schlagzeuger Christian Baumgärtner mit dem gefühlvollen "She" aus dem Film "Notting Hill", und nicht nur dieser Song war eine Liebeserklärung: "Love is a wonderful Thing", ertönte es, und das Publikum klatschte stehen mit.

Zwischendurch richtete sich das Augenmerk der Besucher auf die Bildübertragung, wenn Steffen Mark Schwarz auf der Empore alle Register zog, der Kirchenorgel die schönsten Töne entlockte und Sopranistin Carla Thullner zum Dahinschmelzen sakrale und klassische Werke von Johann Sebastian Bach, Hans Fährmann und Felix Mendelssohn Bartholdy vortrug, bevor sie die Band wieder bei Popsongs unterstützte.

Soundtechniker Uwe Sessler überraschte das Publikum mit seinen Sängerqualitäten beim Song "Hey Jude", und sogar der Gospelchor "Voices, Hearts and Souls" veredelte einige Darbietungen.

Das Publikum hielt es zwischendurch nicht mehr auf den Stühlen. Die Zuhörer begannen, im Takt mitzuklatschen und zu schnippen. "Sie dürfen auch gerne in den Gängen tanzen oder Flick Flack schlagen", ermunterte sie Gehring.

Auch die Mitwirkenden hatten bei diesem überragenden Konzert sichtlich ihren Spaß – und freuen sich schon auf das nächste Mal im nächsten Jahr, denn die Zusage des Hauptsponsors, der nicht genannt werden will, steht bereits, wie zu erfahren war. Der Mensch muss Geschmack haben.