Albstadt Fitness ist nicht nur für Junge

Vortrag zwei findet in der Bücherei statt und beginnt ebenfalls um 14.30 Uhr. Isabell Krehl vom DRK referiert über "Reisen im Alter"; anschließend erläutert Apothekerin Gudrun E. Schmidt unter dem Titel "Oldies on Tour", was der globetrottende Senior in punkto Medikation zu beachten hat. Den dritten Vortrag hält im Aktivraum Heilpraktikerin Dina Carlucci-Schlagenhauf; er beginnt um 15 Uhr und ist einem Körperorgan gewidmet, das sich in diesem Jahr besonderer öffentlicher Aufmerksamkeit erfreut: dem Darm. Anschließend leitet sie das Aktivprogramm "Entspannung durch Progressive Muskelrelaxation und Meditation" an.

Ein weiteres Aktivprogramm geht parallel dazu von 15.45 bis 16.45 Uhr im Saal über die Bühne: Unter dem Titel "Die fünf Esslinger" stellt Walter Konzelmann die vier Fitnesskomponenten und seine Rezeptur für lebenslange Fitness vor. Den Schlusspunkt setzt der schon erwähnte Vortrag von Michael Rapp: Der Präventionsexperte des Polizeipräsidiums Tuttlingen legt dar, wie man sein Eigenheim gegen Einbrecher schützen kann. Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Aktivitäten im EDV-Raum. VHS-Dozentin Inge Hahn bietet Infos und Kurzberatungen sowie die Workshops "Der PC und Ich" und "Fotobearbeitung" an.

Im Foyer ist unterdessen "Markt der Möglichkeiten", auf dem diverse Institutionen und Firmen sich und ihre Angebote vorstellen: die drei Veranstalter VHS, Bücherei und Pflegestützpunkt, die Spielothek, die Sanitätshäuser Gießler und Hotz, Intersport Rebi, Bio Fritz der PC-Treff "Alb Oldies", Polizei und Rotes Kreuz. Annerose Loumann zeigt, wie man Spitzen klöppelt, der Karate-Club Albstadt präsentiert sein Seniorenangebot SVL 2, und Künstler Wolfgang Wiebe wirbt für die Mariaberger Seniorenmalwoche.

Im übrigen bietet der Markt ideale Möglichkeiten, sich auszutauschen. Immerhin lautet das erste Stichwort des Mottos ja "Begegnung".