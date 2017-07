Albstadt Fische verenden in der Schmiecha

Wenig Regen, warme Temperaturen: Die Schmiecha hat derzeit wenig Wasser. Deshalb ziehen sich die Fische – Bachforellen und Bachmühlkoppen – in sogenannte Gumpen zurück. Das sind tiefere Wasserstellen. Die gibt es beispielsweise in Tailfingen nahe der Brücke bei "Elektra", beim Thalia-Theater sowie in Truchtelfingen bei der Brücke in der Nähe der Firma Pneuhage.

Appell des Vereins: "Bitte nicht füttern"

Gerade dort füttern oftmals Passanten die Tiere mit Brot oder Nudeln. "Die Leute wollen den Fischen etwas Gutes zu tun", sagt Heiko Müller, Lehrgangswart und Ausbilder beim Fischerei- und Naturschutzverein Forelle Albstadt. Aber sie bewirkten, dass das Wasser übersäuere und die Fische in den Gumpen verendeten – bisher waren es etwa 100. "Bei so hohen Temperaturen fressen die Forellen eh fast nichts", sagt Müller – und appelliert an die Albstädter: "Bitte nicht füttern".