Albstadt Firmenchef zu Gast

Konzentration gilt nicht nur dem "Kerngeschäft"

Lindner, der der Einladung von Schulleiter Christian Schenk zu einem "Info-Tag zu Wirtschaft und Gesellschaft" gefolgt war, hatte für seine Präsentation den Titel "Groz-Beckert – Zukunft eines mittelständischen Unternehmens mit Textil?" gewählt. Zu Beginn ließ er kursorisch 165 Jahre Firmenhistorie Revue passieren und beschrieb den Aufstieg von Groz-Becker zum Weltmarktführer bei der Herstellung von Industrienadeln. Er legte dar, wie hoch die Anforderungen im punkto Qualität und Präzision der Produkte sind – und machte zugleich klar, dass auch ein mittelständisches Unternehmen wie Groz-Beckert es sich heute nicht mehr leisten kann, sich nur auf sein "Kerngeschäft" zu beschränken. Man müsse unablässig nach neuen Geschäftsfeldern und Marktchancen suchen und stets bereits sein, strategisch umzudisponieren und sich weiterentwickeln, wenn man am Markt bestehen wolle.

Von Interesse waren für die Schüler aber auch die Ausbildungsmöglichkeiten, die Groz-Beckert bieten kann. Versierte Fachkräfte werden dringend benötigt; entsprechend wichtig sei die "Nachwuchsarbeit" für Groz-Beckert, aber auch andere mittelständische Firmen. Jedes Jahr träten zahlreiche junge Leute in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen und Ausbildungsberufen ihre Berufslaufbahn bei Groz-Beckert an, und es sei das erklärte Ziel des Unternehmen, diese "Eigengewächse" nach betandener Gesellenprüfung oder einem anderen Abschluss auch zu übernehmen. Schließlich entsprächen ihre Fähigkeiten exakt den Bedürfnissen des Hauses – wobei es jederzeit möglich sei, in den firmeneigenen Produktions- und Vertriebszentren seinen Horizont zu erweitern.