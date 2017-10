Albstadt-Truchtelfingen. Die Firma Karl Küfner in der Truchtelfinger Rossentalstraße möchte ihr Firmengebäude in Richtung Rossentalschule erweitern. So möchte das Unternehmen, das Siebe und Filter produziert, den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht werden. Bisher erlaubte der bestehende Bebauungsplan keine Erweiterung im östlichen Bereich. Für den Gemeinderat war es in seiner jüngsten Sitzung reine Formsache, dem Bebauungsplan "Rossental" zuzustimmen, um so das heimische Unternehmen zu unterstützen.