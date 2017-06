Albstadt Firm mit dem Queue

Albstadt-Ebingen. Tipps und Tricks vom Billardprofi zu bekommen – diese Chance wollten sich Jugendliche im Alter von elf bis 13 Jahren im Pfingstferienprogramm des Kinder- und Jugendbüros Albstadt nicht entgehen lassen und trafen sich im "Doc.Holiday", um die Queues zu schwingen. Auf drei Billardtischen hatte Billardtrainer Jan Weber bereits Übungen für sie aufgebaut. Sie starteten gleich nach einem kurzen theoretischen Teil mit dem praktischen Teil. Übungen wie Kugeln gerade anstoßen, einlochen in die Seitentasche und Winkel berechnen machten die Jugendlichen rotierend in Kleingruppen. Weiter ging es mit einem theoretischen Teil, in dem Weber ihnen die Regeln anhand von Beispielen und einem kurzen Spiel erklärte.