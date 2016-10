Albstadt Feuerwehr löscht Brand rechtzeitig

Albstadt-Ebingen - Unter diesen Umständen Glück gehabt haben Be- und Anwohner eines Hauses im Rauhen Wiesle in Ebingen, in dem es am späten Donnerstagabend gebrannt hat: Keiner der drei Bewohner des Reihen-Mittelhauses wurde verletzt, und die Feuerwehr Ebingen löschte den Brand, ehe er auf die Nachbargebäude übergreifen konnte.