Albstadt Feuer schnell im Griff

"Den Brand hat ein Hausbewohner selbst gemeldet", berichtete Einsatzleiter Felix Sandel. Mit vier Fahrzeugen und 24 Personen war der Löschzug Ebingen im Einsatz. Die Wehr hatte das Feuer schnell im Griff. Parallel suchten die Feuerwehrleute das gesamte Haus nach Menschen ab und lüfteten die Wohnungen. Auch das Nachbargebäude wurde an Übergangsstellen kontrolliert.

Der Hausbewohner, in dessen Küche es gebrannt hat, wurde vom Rettungsdienst medizinisch betreut. Der Einsatz sorgte zeitweise für Verkehrsbehinderungen in der Schillerstraße und am viel befahrenen Kreisel. Die Polizei regelte den Verkehr.