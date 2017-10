Albstadt-Ebingen. Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Ebingen feiert das Reformationsjubiläum am Dienstag, 31. Oktober, mit einem großen Festgottesdienst in der Martinskirche, den die Kantorei und das Blockflötenquartett mitgestalten. Das anschließende Kirchencafé bietet Gelegenheit zu Begegnung und Gesprächen. Tags drauf, an Allerheiligen, werden die evangelischen, methodistischen und katholischen Christen gemeinsam der konfessionellen Streitigkeiten und Kriege im Zuge der Kirchenspaltung gedenken und für ein gutes Miteinander auf dem Weg zur Einheit der Kirchen werben. Ein Abendgebet in der Tradition von Taizé mit anschließendem Umtrunk beschließt das Reformationsjubiläum. Es findet in der Thomaskirche statt, beginnt um 19 Uhr und wird von allen Pfarrern Ebingens mitgestaltet.