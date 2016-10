Albstadt FC sinnt auf Lohn für Arbeit

Ebenfalls eine Niederlage, allerdings eine sehr unglückliche, setzte es für Albstadt in Backnang. Trotz einer guten Leistung verloren die Nullsiebener am Ende durch einen umstrittenen Elfmeter mit 1:2.

Dennoch blickt Albstadts Trainer Alexander der Partie heute Abend mit Zuversicht entgegen. "Spiele gegen Berg haben immer einen besonderen Charakter", weiß der 42-Jährige, "Doch wenn es uns gelingt, an die Leistungen der vergangenen beiden Spiele anzuknüpfen und unsere Chancenverwertung effektiver zu gestalten, dann haben wir eine Chance. Wir haben zuletzt einen großen Aufwand betrieben und uns dafür aber nicht belohnt. Das wollen wir diesmal ändern."

Der Albstädter Trainer ist sich der Stärken des Gegners durchaus bewusst. "Berg verfügt über ein gutes Pass- und Umschaltspiel. Der Kader hat viel Qualität, vor allem in der Offensive", sagt Eberhart. Aber Bange machen gilt nicht. "Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, dann tut sich jeder Gegner schwer gegen uns."

Personell kann Eberhart nahezu aus den Vollen schöpfen. Einzig Torhüter Mario Aller, der gegen Ilshofen die Rote Karte gesehen hatte, fehlt noch diese Partie. Für ihn steht David Haußer zwischen den Pfosten, der zuletzt seine Sache sehr gut machte.

Gute Voraussetzungen also für ein spannendes Spiel heute Abend, in dem die Nullsiebener eine gute Leistung auch in Punkte ummünzen wollen.