Albstadt FC 07 zurück in der Erfolgsspur

Die 330 Zuschauer im Ebinger Albstadion erlebten zunächst eine Partie, die von der Taktik geprägt war. Beide Teams legten viel Wert auf die Defensive, und so waren Torchancen in der Anfangsphase Mangelware. Die erste gute Gelegenheit hatten die Gäste nach 33 Minuten, als nach einer Flanke Ilir Tupella im Strafraum aus kurzer Distanz zum Kopfball kam, das Leder aber knapp vorbei setzte.

Dies war aber auch das Signal für die Nullsiebener, die nun immer besser ins Spiel fanden und selbst gute Möglichkeiten erspielten. So wie in der 36. Minute, als Pietro Fiorenza einen Freistoß vor das Laupheimer Tor brachte, wo Marc Bitzer aus fünf Metern zum Kopfball kam. Doch mit einem klasse Reflex verhinderte Olympia-Torhüter Julius Lense die 1:0-Führung des Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit legte das Team von FC-Trainer Alexander Eberhart noch eine Schippe drauf und setzte die immer müder werdenden Laupheimer unter Druck. In der 53. Minute spielte Bitzer schön in den Lauf von Fiorenza, der alleine Richtung Tor marschierte, aber dann im Duell mit Goalie Lense den Kürzeren zielte.