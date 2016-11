Albstadt FC 07 verpennt Anfangsphase

Die Anfangsphase war überhaupt nicht nach dem Geschmack von Albstadts Trainer Alexander Eberhart. "Wir hatten in den ersten 25 Minuten überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel. Die Sportfreunde waren in allen Belangen besser und haben uns förmlich überrannt."

Und ehe sich die Nullsiebener versahen, stand es schon 1:0 für die Hausherren: In der siebten Minute landete ein weiter Ball auf der rechten Seite bei Kevin Lehanka, der aus halbrechter Position abzog und das Leder zur frühen Führung versenkte. Auch danach blieb Schwäbisch Hall am Drücker, ließ Ball und Gegner laufen, und erspielte sich weitere gute Gelegenheiten. Verdienter Lohn war das 2:0 (23.), wobei die Albstädter Pech hatten, dass der Schuss von Bastian Joas aus acht Metern noch abgefälscht wurde und FC-Keeper Mario Aller so chancenlos war.

Ihr erstes Lebenszeichen gaben die Gäste nach 25 Minuten ab, als Pietro Fiorenza mit einem Schuss Halls Torhüter Jonas Wieszt zu einer Glanzparade zwang. Nur zwei Minuten später setzte sich Hakan Aktepe gut im Mittelfeld durch, drang in den Strafraum ein, zog ab und verkürzte auf 1:2 (27.). "Danach hatten wir bis zur Halbzeit unsere beste Phase", weiß Trainer Eberhart. Fürwahr, die Nullsiebener spielten nun druckvoll, und Schwäbisch Hall begann zu wackeln. "Das Problem war allerdings", so der Albstädter Coach, "dass wir keine zwingenden Chancen kreiert haben." So ging es mit knappem Rückstand in die Pause.