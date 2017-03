Albstadt FC 07 verpasst Überraschung

Freiberg trat von Beginn an aufs Gaspedal, Albstadt konzentrierte sich zunächst auf die Defensivarbeit. In der siebten Minute gelangten die Gäste zur ersten Möglichkeit: Nach einer Flanke köpfte Sven Schimmel den Ball knapp neben den Pfosten. Nach einer guten Viertelstunde hatten sich die Blau-Weißen an das hohe Tempo des Spitzenreiters gewöhnt und präsentierten sich gegen den Favoriten richtig stark. In der 18. Minute gingen die FC-Kicker sogar in Führung: Einen Abstoß von FC-Keeper Mario Aller verlängerte Lars Eschment in die Spitzezu zu Goalgetter Pietro Fiorenza, der zum 1:0 vollendete. Den 1:1-Ausgleich musste die Mannschaft von FC-Trainer Alexander Eberhart in der 31. Minute hinnehmen. Schimmels Flanke von der rechten Seite nickte Sebastian Bortel unhaltbar in die Maschen.

Um ein Haar hätte es in der 36. Minute aber erneut geklingelt: Thomas Gentner flankte von links in Strafraum, wo Marcel Sökler aus kurzer Distanz abschloss. Doch mit einem klasse Reflex kratzte FC-Torwart Aller das Spielgerät aus der Ecke. Kurz darauf war es erneut Aller, der den Führungstreffer der Freiberger verhinderte. Im Gegenzug packte Fiorenza aus 16 Metern einen Seitfallzieher aus, den SGV-Keeper Thomas Bromma entschärfte.

Nach dem Wiederanpfiff war die Partie vom Kampf gezeichnet, gefährliche Strafraumsituationen waren zunächst Mangelware. Bis Felix Loch im Mittelfeld zum Alleingang ansetzte, die halbe Freiberger Mannschaft austanzte und auf Fiorenza quer legte, der das Leder jedoch nicht richtig, so dass der Ball deutlich am Ziel vorbei flog. Die vergebene Chance rächte sich. In der 59. Minute hatte die Albstädter Abwehr eine Hereingabe von der rechten Seite geklärt. Allerdings lauerte Clemens Schlimgen im Rückraum und knallte den aus 16 Metern flach zum 1:2 ins Tor.